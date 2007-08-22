Даутова (Нафикова) Клара Хазивалиевна
Место рожденияс.Мраково Кугарчинского района БАССР
Дата рождения19.11.1951
Дата смерти22.08.2007
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даутов Амир Каримович
Рождение ребёнка
20.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даутов Амир Каримович
Смерть
22.08.2007
Причина смерти: Болезнь (онкология)
Похороны
Неизвестно