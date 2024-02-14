Каримова Камиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нафикова (Каримова) Камила Мухарлямовна
Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Каримов Хабибрахман Мухарлямович
Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Каримов Чулпан Мухарлямович
Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Каримов Юлдуз Мухарлямович
Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович
Смерть
Неизвестно