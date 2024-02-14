Каримова Камиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаримова Камиля

Каримова Камиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нафикова (Каримова) Камила Мухарлямовна

Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримов Мухарлям Шарипович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Каримов Хабибрахман Мухарлямович

Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Каримов Чулпан Мухарлямович

Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Каримов Юлдуз Мухарлямович

Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Мухарлям Шарипович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.