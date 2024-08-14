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Жаворонкова Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Иван Федорович

Отец ребёнка: Жаворонков Федор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Николай Федорович

Отец ребёнка: Жаворонков Федор Прокопьевич

Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаворонкова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Жаворонков Федор Прокопьевич

Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаворонкова Параша Федоровна

Отец ребёнка: Жаворонков Федор Прокопьевич

Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивоварова Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Жаворонков Федор Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Федор Прокопьевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Жаворонков Петр Федорович

Отец ребёнка: Жаворонков Федор Прокопьевич

Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Жаворонкова Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Жаворонков Федор Прокопьевич

Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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