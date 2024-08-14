Жаворонкова Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Иван Федорович
Отец ребёнка: Жаворонков Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Николай Федорович
Отец ребёнка: Жаворонков Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаворонкова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Жаворонков Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаворонкова Параша Федоровна
Отец ребёнка: Жаворонков Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пивоварова Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Жаворонков Федор Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Жаворонков Петр Федорович
Отец ребёнка: Жаворонков Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Жаворонкова Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Жаворонков Федор Прокопьевич
Смерть
Неизвестно