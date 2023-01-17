село Загрядчино, село Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Загрядчино

Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2508Богородицкая (Загрядчина), с. вл.при прудах.29486384375Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Никольская волость
925. Богородицкое (Загрядчино), село бывшее владельческое, дворов 107, жителей 894, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Лев-Толстовский район
78508Загрядчиносело53°22'00"39°35'00"N-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Лев-Толстовский муниципальный район, Сельское поселение Топовский сельсовет
42636436111с Загрядчиносело
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