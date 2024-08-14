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Жаворонков Федор Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Жаворонков Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Иван Федорович

Мать ребёнка: Жаворонкова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаворонков Николай Федорович

Мать ребёнка: Жаворонкова Варвара Андреевна

Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаворонкова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Жаворонкова Варвара Андреевна

Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаворонкова Параша Федоровна

Мать ребёнка: Жаворонкова Варвара Андреевна

Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаворонкова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивоварова Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Жаворонкова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Жаворонков Петр Федорович

Мать ребёнка: Жаворонкова Варвара Андреевна

Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Жаворонкова Ульяна Федоровна

Мать ребёнка: Жаворонкова Варвара Андреевна

Загрядчино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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