Жаворонков Федор Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Жаворонков Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Иван Федорович
Мать ребёнка: Жаворонкова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Николай Федорович
Мать ребёнка: Жаворонкова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаворонкова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Жаворонкова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаворонкова Параша Федоровна
Мать ребёнка: Жаворонкова Варвара Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пивоварова Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Жаворонкова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Жаворонков Петр Федорович
Мать ребёнка: Жаворонкова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Жаворонкова Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Жаворонкова Варвара Андреевна
Смерть
Неизвестно