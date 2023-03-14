Ильчук Зинаида Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильчук Зинаида Авксентьевна

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Место рождения

Казатин, Вінницька область

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Ильчук Авксентий Кириллович

Мать: Ильчук (Заичко) Мария Григорьевна

Казатин, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренев Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Куренева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Куренев Михаил Никитич

Место жительства
С 1945
Никополь, Дніпропетровська область
улица Ватутина, д.7
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Куренева Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Куренев Михаил Никитич

Смерть
Неизвестно

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