Ильчук Зинаида Авксентьевна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Куренева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Куренев Михаил Никитич
Место жительства
С 1945
Никополь, Дніпропетровська область
улица Ватутина, д.7
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Куренева Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Куренев Михаил Никитич
Смерть
Неизвестно