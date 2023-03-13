Ильчук (Заичко) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ильчук Павел Авксентьевич
Отец ребёнка: Ильчук Авксентий Кириллович
Рождение ребёнка
19.08.1907
Дочь: Барашкина Соломия Авксентьевна
Отец ребёнка: Ильчук Авксентий Кириллович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Ильчук Авксентий Кириллович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Ильчук Зинаида Авксентьевна
Отец ребёнка: Ильчук Авксентий Кириллович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ильчук Александра Авксентьевна
Отец ребёнка: Ильчук Авксентий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955