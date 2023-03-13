Ильчук (Заичко) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльчук (Заичко) Мария Григорьевна

Ильчук (Заичко) Мария Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ильчук Павел Авксентьевич

Отец ребёнка: Ильчук Авксентий Кириллович

Казатин, Вінницька область
Рождение ребёнка
19.08.1907

Дочь: Барашкина Соломия Авксентьевна

Отец ребёнка: Ильчук Авксентий Кириллович

Казатин, Вінницька область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Ильчук Петр Авксентьевич

Отец ребёнка: Ильчук Авксентий Кириллович

Казатин, Вінницька область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Ильчук Зинаида Авксентьевна

Отец ребёнка: Ильчук Авксентий Кириллович

Казатин, Вінницька область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ильчук Александра Авксентьевна

Отец ребёнка: Ильчук Авксентий Кириллович

Казатин, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильчук Авксентий Кириллович

Смерть
1955
Казатин, Вінницька область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close