Заичко Матрона Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Заичко Григорий Артемович
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Заичко Григорий Артемович
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Ильчук (Заичко) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Заичко Григорий Артемович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Заичко Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Заичко Григорий Артемович
Смерть
Неизвестно