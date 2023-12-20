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Заичко Матрона Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заичко Григорий Артемович

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Заичко Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Заичко Григорий Артемович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Заичко Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Заичко Григорий Артемович

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Ильчук (Заичко) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Заичко Григорий Артемович

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Заичко Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Заичко Григорий Артемович

Смерть
Неизвестно

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