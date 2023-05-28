Куренев Михаил Никитич
Место рождения
Дата рождения28.09.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Куренева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Ильчук Зинаида Авксентьевна
Место жительства
С 1945
Никополь, Дніпропетровська область
улица Ватутина, д.7
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Куренева Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Ильчук Зинаида Авксентьевна
Смерть
Неизвестно