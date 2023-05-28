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Куренев Михаил Никитич

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Место рождения

Новошино, Шатура, Московская область

Дата рождения

28.09.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Новошино, Шатура, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильчук Зинаида Авксентьевна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Куренева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Ильчук Зинаида Авксентьевна

Место жительства
С 1945
Никополь, Дніпропетровська область
улица Ватутина, д.7
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Куренева Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Ильчук Зинаида Авксентьевна

Смерть
Неизвестно

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