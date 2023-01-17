Ямпольский Аким Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1893
Дата смерти30.06.1969
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1893
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
26.12.1919
Дочь: Ямпольская Ольга Акимовна
Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна
Рождение ребёнка
22.02.1922
Дочь: Богданова Анна Акимовна
Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна
Попасное, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
19.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна
Смерть
30.06.1969
Похороны
Неизвестно
Шахты, город Шахты, Ростовская область