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Ямпольский Аким Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1893

Дата смерти

30.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1893

Отец: Ямпольский Захар Иванович

Мать: Ямпольская Евдокия Никитична

Бракосочетание
1911

Жена: Ямпольская Александра Степановна

Рождение ребёнка
26.12.1919

Дочь: Ямпольская Ольга Акимовна

Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна

Рождение ребёнка
22.02.1922

Дочь: Богданова Анна Акимовна

Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ямпольский Иван Акимович

Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна

Попасное, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
19.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ямпольская Александра Степановна

Смерть
30.06.1969
Похороны
Неизвестно
Шахты, город Шахты, Ростовская область
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