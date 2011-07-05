Богданова (Ямпольская) Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Богданова Раиса Демьяновна
Отец ребёнка: Богданов Демьян Иосифович
Рождение ребёнка
27.08.1950
Сын: Богданов Сергей Демьянович
Отец ребёнка: Богданов Демьян Иосифович
Рождение ребёнка
24.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Демьян Иосифович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Богданов Николай Демьянович
Отец ребёнка: Богданов Демьян Иосифович
Рождение ребёнка
11.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Демьян Иосифович
Смерть
Неизвестно