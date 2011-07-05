Богданова (Ямпольская) Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Ямпольская) Анна Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922

Отец: Ямпольский Аким Захарович

Мать: Ямпольская Александра Степановна

Бракосочетание
1947

Муж: Богданов Демьян Иосифович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Богданова Раиса Демьяновна

Отец ребёнка: Богданов Демьян Иосифович

Рождение ребёнка
27.08.1950

Сын: Богданов Сергей Демьянович

Отец ребёнка: Богданов Демьян Иосифович

Рождение ребёнка
24.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Демьян Иосифович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Богданов Николай Демьянович

Отец ребёнка: Богданов Демьян Иосифович

Рождение ребёнка
11.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Демьян Иосифович

Смерть
Неизвестно
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