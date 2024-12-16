Ямпольский Михаил Акимович 18.09.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ямпольский Михаил Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1925

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1925

Отец: Ямпольский Аким Захарович

Мать: Ямпольская (Елецкая) Александра Степановна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1968

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