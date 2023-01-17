Ямпольская (Ямпольская) Ольга Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямпольская (Ямпольская) Ольга Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1919

Дата смерти

13.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1919

Отец: Ямпольский Аким Захарович

Мать: Ямпольская Александра Степановна

Рождение ребёнка
12.01.1943

Дочь: Довганева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Панарин Василий Прокофьевич

Пластуновская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
сцепщица
Смерть
13.04.1952
Похороны
Неизвестно
Шахты, город Шахты, Ростовская область
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