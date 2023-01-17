Ямпольская (Ямпольская) Ольга Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1919
Дата смерти13.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1919
Рождение ребёнка
12.01.1943
Дочь: Довганева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Панарин Василий Прокофьевич
Пластуновская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Работа или профессия
Неизвестно
сцепщица
Смерть
13.04.1952
Похороны
Неизвестно
Шахты, город Шахты, Ростовская область