Довганева (Панарина) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.01.1943
Дата смерти19.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1943
Бракосочетание
29.06.1963
Рождение ребёнка
16.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрченко Евгений Иванович
Бракосочетание
19.01.1978
Смерть
19.06.2004
Похороны
20.06.2004
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область