Довганева (Панарина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довганева (Панарина) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Пластуновская, Динской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

12.01.1943

Дата смерти

19.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1943

Отец: Панарин Василий Прокофьевич

Мать: Ямпольская Ольга Акимовна

Пластуновская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
29.06.1963

Муж: Юрченко Евгений Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрченко Евгений Иванович

Бракосочетание
19.01.1978

Муж: Довганев Борис Федорович

Смерть
19.06.2004
Похороны
20.06.2004
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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