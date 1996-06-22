Панарин Василий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1925
Дата смерти22.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1925
Рождение ребёнка
12.01.1943
Дочь: Довганева Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Ямпольская Ольга Акимовна
Пластуновская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.01.1946
первомайский
Рождение ребёнка
28.10.1955
Рождение ребёнка
19.09.1961
Смерть
22.06.1996
Похороны
Неизвестно
Возрождение, город-курорт Геленджик, Краснодарский край