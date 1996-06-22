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Панарин Василий Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1925

Дата смерти

22.06.1996

Пол

Мужской

Отец

Около 1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

1943 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1925

Отец: Панарин Прокофий Васильевич

Мать: Панарина Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
12.01.1943

Дочь: Довганева Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Ямпольская Ольга Акимовна

Пластуновская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панарина Анна Васильевна

первомайский
Рождение ребёнка
28.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панарина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панарина Анна Васильевна

Смерть
22.06.1996
Похороны
Неизвестно
Возрождение, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
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