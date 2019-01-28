Панарина (Зяблова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Зяблова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1925

Дата смерти

28.01.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панарин Василий Прокофьевич

первомайский
Рождение ребёнка
28.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панарин Василий Прокофьевич

Рождение ребёнка
19.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панарин Василий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.01.2019
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