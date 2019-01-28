Панарина (Зяблова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1925
Дата смерти28.01.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1946
первомайский
Рождение ребёнка
28.10.1955
Рождение ребёнка
19.09.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.01.2019