Крушинская Татьяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1850 ст.
Дочь: (Крушинская) Елизавета Христофорова
Отец ребёнка: Крушинский Христофор Константинов
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Крушинский Василий Христофоров
Отец ребёнка: Крушинский Христофор Константинов
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: (Крушинская) Прасковья Христофорова
Отец ребёнка: Крушинский Христофор Константинов
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: (Крушинская) Александра Христофорова
Отец ребёнка: Крушинский Христофор Константинов
Смерть
Неизвестно