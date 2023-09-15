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Крушинская Татьяна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушинский Христофор Константинов

Рождение ребёнка
?.02.1850 ст.

Дочь: (Крушинская) Елизавета Христофорова

Отец ребёнка: Крушинский Христофор Константинов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Крушинский Василий Христофоров

Отец ребёнка: Крушинский Христофор Константинов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: (Крушинская) Прасковья Христофорова

Отец ребёнка: Крушинский Христофор Константинов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: (Крушинская) Александра Христофорова

Отец ребёнка: Крушинский Христофор Константинов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

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