Крушинский Христофор Константинов
Место рождения
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Рождение ребёнка
?.02.1850 ст.
Дочь: Елизавета Христофорова
Мать ребёнка: Крушинская Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Крушинский Василий Христофоров
Мать ребёнка: Крушинская Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Прасковья Христофорова
Мать ребёнка: Крушинская Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Александра Христофорова
Мать ребёнка: Крушинская Татьяна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно