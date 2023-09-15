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Крушинский Христофор Константинов

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Крушинский Константин Алексеев

Мать: Крушинская Дарья Кузьмина

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.02.1850 ст.

Дочь: Елизавета Христофорова

Мать ребёнка: Крушинская Татьяна Михайлова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Крушинский Василий Христофоров

Мать ребёнка: Крушинская Татьяна Михайлова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Прасковья Христофорова

Мать ребёнка: Крушинская Татьяна Михайлова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Александра Христофорова

Мать ребёнка: Крушинская Татьяна Михайлова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушинская Татьяна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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