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Кокин Федор Афанасьевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Кокин Афанасий Андреевич

Мать: Кокина Авдотья Дементьевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокина Домна Кирсановна

Место жительства
Неизвестно
Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кокин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Кокина Домна Кирсановна

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Кокина) Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Кокина Домна Кирсановна

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кокин Анисим Федорович

Мать ребёнка: Кокина Домна Кирсановна

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кокин Григорий Федорович

Мать ребёнка: Кокина Домна Кирсановна

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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