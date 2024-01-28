Кокин Федор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокина Домна Кирсановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Кокина Домна Кирсановна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Кокина) Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Кокина Домна Кирсановна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Кокина Домна Кирсановна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Кокина Домна Кирсановна
Смерть
Неизвестно