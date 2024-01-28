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Кокина Домна Кирсановна

Место рождения

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокин Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Кокин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Кокин Федор Афанасьевич

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Кокина) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Кокин Федор Афанасьевич

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кокин Анисим Федорович

Отец ребёнка: Кокин Федор Афанасьевич

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кокин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Кокин Федор Афанасьевич

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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