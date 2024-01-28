Кокина Домна Кирсановна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Кокин Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Кокина) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Кокин Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Кокин Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Кокин Федор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно