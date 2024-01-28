Кокина Авдотья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокина Авдотья Дементьевна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Маслов Дементий Никитич

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокин Афанасий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Кокин Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Кокина) Василиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Кокин Ефим Афанасьевич

Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Кокина) Арина Афанасьевна

Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Кокин Федор 2 Афанасьевич

Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Кокина) Матрена Афанасьевна

Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Кокина) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Кокин Роман Афанасьевич

Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Кокин Лев Афанасьевич

Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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