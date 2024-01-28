Кокина Авдотья Дементьевна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Маслов Дементий Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Кокина) Василиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Кокина) Арина Афанасьевна
Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кокин Федор 2 Афанасьевич
Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Кокина) Матрена Афанасьевна
Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Кокина) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Кокин Афанасий Андреевич
Смерть
Неизвестно