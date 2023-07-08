Бурцов Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Бурцов Трофим Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурцова Афимья Федоровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бурцов Лука Иванович
Мать ребёнка: Бурцова Афимья Федоровна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Бурцова Афимья Федоровна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бурцов Илья Иванович
Мать ребёнка: Бурцова Афимья Федоровна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бурцов Илья Иванович
Мать ребёнка: Бурцова Афимья Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бурцова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Бурцова Афимья Федоровна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Бурцова Афимья Федоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Бурцова Васса Ивановна
Мать ребёнка: Бурцова Афимья Федоровна
Смерть
Неизвестно