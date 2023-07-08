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Бурцов Иван Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Бурцов Трофим Антонович

Мать: Бурцова Ирина Куприяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурцова Афимья Федоровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бурцов Лука Иванович

Мать ребёнка: Бурцова Афимья Федоровна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бурцов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Бурцова Афимья Федоровна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бурцов Илья Иванович

Мать ребёнка: Бурцова Афимья Федоровна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бурцов Илья Иванович

Мать ребёнка: Бурцова Афимья Федоровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бурцова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Бурцова Афимья Федоровна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Бурцов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Бурцова Афимья Федоровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Бурцова Васса Ивановна

Мать ребёнка: Бурцова Афимья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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