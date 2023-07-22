Бурцова Афимья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бурцов Лука Иванович
Отец ребёнка: Бурцов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Бурцов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бурцов Илья Иванович
Отец ребёнка: Бурцов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бурцов Илья Иванович
Отец ребёнка: Бурцов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бурцова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Бурцов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Бурцов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Бурцова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Бурцов Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно