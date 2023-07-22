Бурцова Афимья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцова Афимья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бурцов Лука Иванович

Отец ребёнка: Бурцов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бурцов Трофим Иванович

Отец ребёнка: Бурцов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бурцов Илья Иванович

Отец ребёнка: Бурцов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бурцов Илья Иванович

Отец ребёнка: Бурцов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бурцова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Бурцов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Бурцов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бурцов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Бурцова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Бурцов Иван Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурцов Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно
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