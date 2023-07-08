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Бурцова Ирина Куприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Бурцов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Бурцов Трофим Антонович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Бурцов Абрам Трофимович

Отец ребёнка: Бурцов Трофим Антонович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Бурцов Савелий Трофимович

Отец ребёнка: Бурцов Трофим Антонович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Бурцова Марья Трофимовна

Отец ребёнка: Бурцов Трофим Антонович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Бурцов Мартемьян Трофимович

Отец ребёнка: Бурцов Трофим Антонович

Смерть
Неизвестно

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