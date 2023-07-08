Бурцова Ирина Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Бурцов Трофим Антонович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Бурцов Трофим Антонович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бурцов Савелий Трофимович
Отец ребёнка: Бурцов Трофим Антонович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Бурцова Марья Трофимовна
Отец ребёнка: Бурцов Трофим Антонович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бурцов Мартемьян Трофимович
Отец ребёнка: Бурцов Трофим Антонович
Смерть
Неизвестно