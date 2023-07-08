Бурцов Трофим Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Отец: Бурцов Антон Акимович
Мать: Бурцова Лукерья Акимовна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Бурцова Ирина Куприяновна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Бурцова Ирина Куприяновна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бурцов Савелий Трофимович
Мать ребёнка: Бурцова Ирина Куприяновна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Бурцова Марья Трофимовна
Мать ребёнка: Бурцова Ирина Куприяновна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бурцов Мартемьян Трофимович
Мать ребёнка: Бурцова Ирина Куприяновна
Рождение ребёнка
04.03.1826 ст.
Сын: Бурцев Герасим Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно