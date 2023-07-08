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Бурцов Трофим Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: Бурцов Антон Акимович

Мать: Бурцова Лукерья Акимовна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Бурцов Иван Трофимович

Мать ребёнка: Бурцова Ирина Куприяновна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Бурцов Абрам Трофимович

Мать ребёнка: Бурцова Ирина Куприяновна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Бурцов Савелий Трофимович

Мать ребёнка: Бурцова Ирина Куприяновна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Бурцова Марья Трофимовна

Мать ребёнка: Бурцова Ирина Куприяновна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Бурцов Мартемьян Трофимович

Мать ребёнка: Бурцова Ирина Куприяновна

Рождение ребёнка
04.03.1826 ст.

Сын: Бурцев Герасим Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно