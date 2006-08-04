Бирина (Матвеева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирина (Матвеева) Анна Григорьевна

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Место рождения

д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР

Дата рождения

09.02.1923

Дата смерти

04.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1923

Отец: Матвеев Григорий Алексеевич

Мать: Матвеева Татьяна Ильинична

д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Рождение ребёнка
25.07.1949

Сын: Бирин Виталий известно

Отец ребёнка: Бирин не известно

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
18.01.1957

Сын: Бирин Сергей известно

Отец ребёнка: Бирин не известно

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирин не известно

Место жительства
Неизвестно
г.Tallinn, Harjumaa, Eesti
Смерть
04.08.2006
г.Tallinn, Harjumaa, Eesti
Похороны
09.08.2006
Liiva kalmictu, г.Tallinn, Harjumaa, Eesti
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