Бирина (Матвеева) Анна Григорьевна
Место рожденияд. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Дата рождения09.02.1923
Дата смерти04.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1923
д. Залесная, Козьминовский сельсовет, Санчурский район, Кировская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Рождение ребёнка
25.07.1949
Отец ребёнка: Бирин не известно
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
18.01.1957
Отец ребёнка: Бирин не известно
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бирин не известно
Место жительства
Неизвестно
г.Tallinn, Harjumaa, Eesti
Смерть
04.08.2006
г.Tallinn, Harjumaa, Eesti
Похороны
09.08.2006
Liiva kalmictu, г.Tallinn, Harjumaa, Eesti