Дубовик Виталий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1941
Дата смерти18.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.08.2006
Причина смерти: Автокатастрофа | Отсутствует в базе "Фамилио"