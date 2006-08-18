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Дубовик Виталий Григорьевич

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

18.08.2006

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Дубовик Григорий Емельянович

Мать: Дубовик (Ушкало) Мария Голактионовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.08.2006
Причина смерти: Автокатастрофа | Отсутствует в базе "Фамилио"

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