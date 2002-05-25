Дубовик (Ушкало) Мария Голактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Ушкало) Мария Голактионовна

Место рождения

Дедуровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

25.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Ушкалов (ушкало) Голактион Леонтьевич

Мать: не указана

Дедуровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1938

Сын: Дубовик Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Дубовик Григорий Емельянович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Дубовик Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: Дубовик Григорий Емельянович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Григорий Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
25.05.2002
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
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