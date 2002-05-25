Дубовик (Ушкало) Мария Голактионовна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти25.05.2002
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Ушкалов (ушкало) Голактион Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1938
Сын: Дубовик Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Дубовик Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Дубовик Виталий Григорьевич
Отец ребёнка: Дубовик Григорий Емельянович
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
25.05.2002
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"