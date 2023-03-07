Дубовик Григорий Емельянович
Место рождения
Дата рождения03.04.1913
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1913
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Крещение
04.04.1913
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Рождение ребёнка
14.08.1938
Сын: Дубовик Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Дубовик Мария Голактионовна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Дубовик Виталий Григорьевич
Мать ребёнка: Дубовик Мария Голактионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
лейтенант
Место жительства
Неизвестно
г.Оренбург (г.Чкаловск)
Смерть
?.11.1943
Толокунь, Київська область
Причина смерти: погиб на фронте | с.Толокунь (Дмитровка)