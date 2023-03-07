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Дубовик Григорий Емельянович

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

03.04.1913

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1913

Отец: Дубовик Емельян Илларионович

Мать: Дубовик Неонила Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Крещение
04.04.1913
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1913
Рождение ребёнка
14.08.1938

Сын: Дубовик Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Дубовик Мария Голактионовна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Дубовик Виталий Григорьевич

Мать ребёнка: Дубовик Мария Голактионовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик Мария Голактионовна

Работа или профессия
Неизвестно
лейтенант
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
г.Оренбург (г.Чкаловск)
Смерть
?.11.1943
Толокунь, Київська область
Причина смерти: погиб на фронте | с.Толокунь (Дмитровка)
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