Колпашников Сафрон Киндинов? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашников Сафрон Киндинов?

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

04.07.1807

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Колпашников Киндин

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Колпашников Сергей Сафронов

Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Колпашников Стефан Сафронов

Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Михайлова

Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Некрасова Авдотья Сафроновна

Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1796

Дочь: Пелагея Сафронова

Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Сафронова

Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпашникова Авдотья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
04.07.1807
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