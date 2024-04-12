Колпашников Сафрон Киндинов?
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти04.07.1807
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Колпашников Киндин
Рождение ребёнка
1790
Сын: Колпашников Сергей Сафронов
Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Колпашников Стефан Сафронов
Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Михайлова
Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Некрасова Авдотья Сафроновна
Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
01.10.1796
Дочь: Пелагея Сафронова
Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Сафронова
Мать ребёнка: Колпашникова Авдотья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.1807