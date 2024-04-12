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Колпашников Сергей Сафронов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Колпашников Сафрон Киндинов?

Мать: Колпашникова Авдотья Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1826

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Колпашникова Наталья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1831

Дочь: Колпашникова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Колпашникова Наталья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.01.1834

Дочь: Аксинья Сергеевна

Мать ребёнка: Колпашникова Наталья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпашникова Наталья Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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