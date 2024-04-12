Колпашников Сергей Сафронов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
01.12.1826
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Колпашникова Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
12.01.1831
Дочь: Колпашникова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Колпашникова Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
10.01.1834
Дочь: Аксинья Сергеевна
Мать ребёнка: Колпашникова Наталья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно