Колпашникова (-) Авдотья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1790
Сын: Колпашников Сергей Сафронов
Отец ребёнка: Колпашников Сафрон Киндинов?
Рождение ребёнка
1793
Сын: Колпашников Стефан Сафронов
Отец ребёнка: Колпашников Сафрон Киндинов?
Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Некрасова Авдотья Сафроновна
Отец ребёнка: Колпашников Сафрон Киндинов?
Рождение ребёнка
01.10.1796
Дочь: Пелагея Сафронова
Отец ребёнка: Колпашников Сафрон Киндинов?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Сафронова
Отец ребёнка: Колпашников Сафрон Киндинов?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно