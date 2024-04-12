Колпашникова (-) Авдотья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (-) Авдотья Михайлова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Колпашников Сергей Сафронов

Отец ребёнка: Колпашников Сафрон Киндинов?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Колпашников Стефан Сафронов

Отец ребёнка: Колпашников Сафрон Киндинов?

Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Некрасова Авдотья Сафроновна

Отец ребёнка: Колпашников Сафрон Киндинов?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1796

Дочь: Пелагея Сафронова

Отец ребёнка: Колпашников Сафрон Киндинов?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Сафронова

Отец ребёнка: Колпашников Сафрон Киндинов?

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпашников Сафрон Киндинов?

Смерть
Неизвестно
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