Панков Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения18.04.1939
Дата смерти24.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1939
Отец: Панков Александр Гаврилович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1965
Дочь: Панкова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.10.1965
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.05.2006