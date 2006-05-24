Панков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панков Николай Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.04.1939

Дата смерти

24.05.2006

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1939

Отец: Панков Александр Гаврилович

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.09.1965

Дочь: Панкова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
08.10.1965

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.05.2006
Москва, город федерального значения Москва
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