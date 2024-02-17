Панков Александр Гаврилович
Место рожденияПензенская область, Нижнемоловский район, с. Студенка
Дата рождения25.12.1907
Дата смерти18.12.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907
Пензенская область, Нижнемоловский район, с. Студенка
Рождение ребёнка
18.04.1939
Сын: Панков Николай Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1941
Сын: Панков Сергей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.12.1976