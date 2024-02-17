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Панков Александр Гаврилович

Место рождения

Пензенская область, Нижнемоловский район, с. Студенка

Дата рождения

25.12.1907

Дата смерти

18.12.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская область, Нижнемоловский район, с. Студенка
Рождение ребёнка
18.04.1939

Сын: Панков Николай Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.05.1941

Сын: Панков Сергей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.12.1976
Москва, город федерального значения Москва
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