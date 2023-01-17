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Николай Григорьевич

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Место рождения

Нурумбал, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

05.04.1905

Дата смерти

28.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1905

Отец: Егоров Григорий

Мать: Егорова Агафия

Нурумбал, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Крещение
06.05.1905
Изи Кугунур, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Godparents:Иван Алексеев из деревни Весь-Шурга
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна

Нурумбал, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.04.1937

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна

Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.03.1940

Сын: Ласточкин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна

Работа или профессия
1941
Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Председатель | Место работы: Колхоз "Чевер нур" Должность: Председатель Председатель колхоза "Чевер нур", 1941-1942 гг. Источник: Они ковали победу. Советский район: Поименные списки труженников тыла ... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Татьяна Гавриловна

Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Татьяна Гавриловна

Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Лазарь Николаевич

Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Помощник пчеловода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Тимофеевна

Смерть
28.12.1970
Причина смерти: Туберкулез
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