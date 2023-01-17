Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1905
Дата смерти28.12.1970
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1905
Отец: Егоров Григорий
Мать: Егорова Агафия
Крещение
06.05.1905
Изи Кугунур, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Godparents:Иван Алексеев из деревни Весь-Шурга
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.04.1937
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.03.1940
Сын: Ласточкин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна
Работа или профессия
1941
Председатель | Место работы: Колхоз "Чевер нур" Должность: Председатель Председатель колхоза "Чевер нур", 1941-1942 гг. Источник: Они ковали победу. Советский район: Поименные списки труженников тыла ... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
20.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Татьяна Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Лазарь Николаевич
Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Помощник пчеловода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Петр Николаевич
Мать ребёнка: Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Тимофеевна
Смерть
28.12.1970
Причина смерти: Туберкулез