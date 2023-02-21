(Ласточкина) Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ласточкина) Дарья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Николай Григорьевич

Нурумбал, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.04.1937

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Николай Григорьевич

Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.03.1940

Сын: Ласточкин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ласточкин Лазарь Николаевич

Отец ребёнка: Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Григорьевич

Смерть
1944
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