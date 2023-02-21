(Ласточкина) Дарья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Григорьевич
Нурумбал, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.04.1937
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Николай Григорьевич
Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.03.1940
Сын: Ласточкин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Петр Николаевич
Отец ребёнка: Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ласточкин Лазарь Николаевич
Отец ребёнка: Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Григорьевич
Смерть
1944