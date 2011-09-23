Данилова (Данилова) Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилова (Данилова) Татьяна Гавриловна

Данилова (Данилова) Татьяна Гавриловна

avatar

Место рождения

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

14.01.1920

Дата смерти

23.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1920

Отец: Данилов Гаврил Данилович

Мать: Данилова Мавра Алексеевна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.11.1946

Сын: Ласточкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пайгишев Виктор Алексеевич

Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
15.09.1954

Сын: Данилов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Николай Григорьевич

Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николай Григорьевич

Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.09.2011
Ронга, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: по старости
Похороны
Неизвестно
Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close