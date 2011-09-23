Данилова (Данилова) Татьяна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения14.01.1920
Дата смерти23.09.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1920
Рождение ребёнка
28.11.1946
Сын: Ласточкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пайгишев Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
15.09.1954
Сын: Данилов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
20.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николай Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.09.2011
Ронга, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: по старости
Похороны
Неизвестно