Данилов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Владимир Николаевич

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Место рождения

Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

15.09.1954

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1956 г.р.

Дети

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1985 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1954

Отец: Николай Григорьевич

Мать: Данилова Татьяна Гавриловна

Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софья Николаевна

Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.02.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софья Николаевна

Ронга, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
02.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софья Николаевна

Ронга, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.07.1985

Сын: Данилов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Софья Николаевна

Ронга, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
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