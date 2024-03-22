Данилов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1954
Отец: Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1977
Рождение ребёнка
04.02.1979
Рождение ребёнка
02.02.1982
Рождение ребёнка
07.07.1985
Сын: Данилов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Софья Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель