Плыкина Елена Ромэновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плыкина Елена Ромэновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1988

Дочь: Тарасенко Анна Андреевна

Отец ребёнка: Тарасенко Андрей Валентинович

Рождение ребёнка
03.12.1997

Дочь: Тарасенко Полина Андреевна

Отец ребёнка: Тарасенко Андрей Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Тарасенко Андрей Валентинович

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