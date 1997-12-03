Плыкина Елена Ромэновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1988
Дочь: Тарасенко Анна Андреевна
Отец ребёнка: Тарасенко Андрей Валентинович
Рождение ребёнка
03.12.1997
Дочь: Тарасенко Полина Андреевна
Отец ребёнка: Тарасенко Андрей Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Даниил Андреевич
Отец ребёнка: Тарасенко Андрей Валентинович