Тарасенко Андрей Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1969
Дата смерти03.08.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1988
Дочь: Тарасенко Анна Андреевна
Мать ребёнка: Плыкина Елена Ромэновна
Рождение ребёнка
03.12.1997
Дочь: Тарасенко Полина Андреевна
Мать ребёнка: Плыкина Елена Ромэновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасенко Даниил Андреевич
Мать ребёнка: Плыкина Елена Ромэновна
Смерть
03.08.2021