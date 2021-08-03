Тарасенко Андрей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко Андрей Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1969

Дата смерти

03.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1988

Дочь: Тарасенко Анна Андреевна

Мать ребёнка: Плыкина Елена Ромэновна

Рождение ребёнка
03.12.1997

Дочь: Тарасенко Полина Андреевна

Мать ребёнка: Плыкина Елена Ромэновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасенко Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Плыкина Елена Ромэновна

Смерть
03.08.2021
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