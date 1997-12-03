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Тарасенко Полина Андреевна
Тарасенко Полина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.12.1997
Пол
Женский
Отец
Тарасенко Андрей Валентинович
1969 г.р.
Мать
Плыкина Елена Ромэновна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1997
Отец:
Тарасенко Андрей Валентинович
Мать:
Плыкина Елена Ромэновна
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