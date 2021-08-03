Тарасенко Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1988

Отец: Тарасенко Андрей Валентинович

Мать: Плыкина Елена Ромэновна

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