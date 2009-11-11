Зятьков Валентин Никофорович
Место рождения
Дата рождения27.06.1922
Дата смерти11.11.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1954
Дочь: Курбангалеева Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Зятькова Луиза Константиновна
Рождение ребёнка
24.03.1960
Сын: Шишкин Андрей Валентинович
Мать ребёнка: Шишкина Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.11.2009