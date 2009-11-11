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Зятьков Валентин Никофорович

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Место рождения

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.06.1922

Дата смерти

11.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.11.1954

Дочь: Курбангалеева Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Зятькова Луиза Константиновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.03.1960

Сын: Шишкин Андрей Валентинович

Мать ребёнка: Шишкина Лидия Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Луиза Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишкина Лидия Александровна

Смерть
11.11.2009
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