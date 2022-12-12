Шишкина Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения29.05.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1960
Сын: Шишкин Андрей Валентинович
Отец ребёнка: Зятьков Валентин Никофорович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно