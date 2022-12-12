Шишкина Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Лидия Александровна

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

29.05.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.03.1960

Сын: Шишкин Андрей Валентинович

Отец ребёнка: Зятьков Валентин Никофорович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Валентин Никофорович

Смерть
Неизвестно
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