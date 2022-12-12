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Курбангалеева (Зятькова) Ирина Валентиновна
Курбангалеева (Зятькова) Ирина Валентиновна
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Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
04.11.1954
Пол
Женский
Отец
Зятьков Валентин Никофорович
1922 г.р.
Мать
Зятькова Луиза Константиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1954
Отец:
Зятьков Валентин Никофорович
Мать:
Зятькова Луиза Константиновна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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