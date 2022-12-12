Курбангалеева (Зятькова) Ирина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбангалеева (Зятькова) Ирина Валентиновна

Курбангалеева (Зятькова) Ирина Валентиновна

avatar

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

04.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1954

Отец: Зятьков Валентин Никофорович

Мать: Зятькова Луиза Константиновна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close