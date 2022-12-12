Зятькова Луиза Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятькова Луиза Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1954

Дочь: Курбангалеева Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Зятьков Валентин Никофорович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Валентин Никофорович

Смерть
Неизвестно
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