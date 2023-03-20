Григорьев Спиридон Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Спиридон Захарович

Григорьев Спиридон Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Григорьев Захар Григорьевич

Мать: Григорьева Акилина Евфимова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Григорьев Андрей Спиридонович

Мать ребёнка: Григорьева Наталья Даниловна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мавра Спиридоновна

Мать ребёнка: Григорьева Наталья Даниловна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ипатра Спиридоновна

Мать ребёнка: Григорьева Наталья Даниловна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Григорьев Андрей Спиридонович

Мать ребёнка: Григорьева Наталья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Наталья Даниловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close