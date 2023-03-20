Григорьев Спиридон Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1846
Сын: Григорьев Андрей Спиридонович
Мать ребёнка: Григорьева Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мавра Спиридоновна
Мать ребёнка: Григорьева Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ипатра Спиридоновна
Мать ребёнка: Григорьева Наталья Даниловна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Григорьев Андрей Спиридонович
Мать ребёнка: Григорьева Наталья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно