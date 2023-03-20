Григорьева Акилина Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Акилина Евфимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Григорьев Степан Захарович

Отец ребёнка: Григорьев Захар Григорьевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Григорьев Захар Григорьевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Григорьев Спиридон Захарович

Отец ребёнка: Григорьев Захар Григорьевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Григорьев Евдоким Захарович

Отец ребёнка: Григорьев Захар Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Захар Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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