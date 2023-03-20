Григорьева Акилина Евфимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Григорьев Степан Захарович
Отец ребёнка: Григорьев Захар Григорьевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Григорьев Захар Григорьевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Григорьев Спиридон Захарович
Отец ребёнка: Григорьев Захар Григорьевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Григорьев Евдоким Захарович
Отец ребёнка: Григорьев Захар Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно