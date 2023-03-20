Григорьева Наталья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Наталья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Григорьев Андрей Спиридонович

Отец ребёнка: Григорьев Спиридон Захарович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мавра Спиридоновна

Отец ребёнка: Григорьев Спиридон Захарович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ипатра Спиридоновна

Отец ребёнка: Григорьев Спиридон Захарович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Григорьев Андрей Спиридонович

Отец ребёнка: Григорьев Спиридон Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Спиридон Захарович

Смерть
Неизвестно
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