Григорьева Наталья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Данил
Рождение ребёнка
1846
Сын: Григорьев Андрей Спиридонович
Отец ребёнка: Григорьев Спиридон Захарович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мавра Спиридоновна
Отец ребёнка: Григорьев Спиридон Захарович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ипатра Спиридоновна
Отец ребёнка: Григорьев Спиридон Захарович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Григорьев Андрей Спиридонович
Отец ребёнка: Григорьев Спиридон Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно