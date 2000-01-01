Шелгачёв Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелгачёв Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Полухина Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
18.03.1910

Сын: Шелгачёв Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шелгачёв Константин Николаевич

Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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