Шелгачёв Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Полухина Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
18.03.1910
Сын: Шелгачёв Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шелгачёв Константин Николаевич
Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно